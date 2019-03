Ambiente: da domani l’Assemblea dell’ONU in Kenya

In Kenya, a Nairobi, si terrà da domani la 4ª Assemblea delle Nazioni Unite sull’Ambiente, che riunisce i 193 Stati membri: l’obiettivo è comprendere come salvare il pianeta dai cambiamenti climatici e dal sovrasfruttamento delle risorse.

Fino al 15 marzo capi di Stato e ministri dell’Ambiente, con Ong, attivisti e amministratori di multinazionali si incontreranno per discutere e assumere impegni.

Si affronteranno temi di importanza globale, come lo stop agli sprechi alimentari, il sostegno alla decarbonizzazione delle economie e l’inquinamento da plastiche in mare.