Ambiente, commissari ILVA: “Non sono stati superati i limiti di emissioni”

“I dati di qualità dell’aria non hanno evidenziato il superamenti dei limiti delle emissioni nelle aree interne allo stabilimento. Non c’è stato nessun superamento delle polveri e altri potenziali inquinanti“: lo hanno spiegato i commissari straordinari dell’Ilva Enrico Laghi, Piero Gnudi e Corrado Carrubba, ascoltati dalla Commissione Ambiente della Camera, in risposta ai deputati che chiedono chiarimenti rispetto agli ultimi dati di Arpa Puglia.

“Non abbiamo evidenze del superamento dei limiti previsti dalle norme vigenti, cioè dall’Aia all’interno dello stabilimento, come risulta dai dati fornitici dal nostro gestore su nostra richiesta. Dati che poi trasmetteremo al Mise unitamente a una relazione“.