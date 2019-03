Ambiente, Firenze: 64 nuovi alberi sul viale Galilei

Prosegue la riqualificazione dell’alberata stradale di viale Galilei, a Firenze, attraverso la potatura delle piante e la ricostituzione dell’integrita’ dei filari con 64 nuovi soggetti arborei. Contestualmente, precisa una nota del Comune di Firenze, si procedera’, a partire dal 14 marzo, alla sostituzione di 19 lecci pericolosi (a fronte dei 42 inizialmente previsti) con piante della stessa specie.

Successivamente i filari saranno completati da un reimpianto delle siepi di leccio sottostanti le alberature e l’applicazione di protezioni in metallo a basso impatto visivo per le singole piante nuove, a scopo di protezione da urti automobilistici come purtroppo avvenuto in passato.

“Come programmato – ha spiegato l’assessore all’Ambiente del Comune di Firenze Alessia Bettini – stiamo procedendo con le sostituzioni delle piante a rischio, cercando di ridurre al minimo gli abbattimenti e confermando oltre il doppio di nuove alberature, cosi’ da mantenere il piu’ possibile intatta l’identita’ del viale”.