Ambiente, Galli: “Le Guide Ambientali Escursionistiche, in questo momento rappresentano un trend positivo di crescita del 15% l’anno. Un trend in crescita da 4 anni”

“Le Guide Ambientali Escursionistiche, rappresentano in questo momento un trend positivo del 15% all’anno, ininterrottamente oramai da quatto anni a questa parte. In questo momento i numeri dell’accompagnamento escursionistico in tutta Italia, sono rappresentati da AIGAE, dalla legge 4 del 2013. Abbiamo bisogno però di una legge che definisca in modo molto più chiaro il quadro di quello che è un mercato che è sotto l’evidenza di tutti.

I Parchi in particolare stanno registrando importante aumenti di presenze ma anche le Aree Protette e noi con il nostro lavoro conduciamo ben 3 100.000 turisti l’anno. Sono dati del nostro questionario interno per l’anno 2018. Sono oramai dei dati che AIGAE ha portato all’attenzione di tutti. Dunque siamo in presenza di un fenomeno che ha bisogno di essere regolamentato”. Lo ha affermato Davide Galli, Presidente Nazionale ad interim di Aigae. Si chiude, dunque, ai Laghi di Monticchio, in Basilicata, il Meeting Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE.

“Guide e Parchi fanno lo stesso mestiere. Insieme alla Regione Basilicata ed ai Parchi Nazionali e Regionali della Basilicata AIGAE, in collaborazione con l’Associazione Italiana Direttori Aree Protette e con Federparchi ha voluto il Meeting Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche – ha dichiarato Nino Martino, Direttore Tecnico di AIGAE – per la rinascita del Mezzogiorno puntando sulla conservazione della natura e sullo sviluppo ecosostenibile del territorio. La Guida Ambientale Escursionistica è l’autentico Green Job per il riscatto del Mezzogiorno con Aigae”. Guide giunte da tutta Italia e molti i rappresentanti dei Parchi presenti.

“I Parchi sono una grande opportunità, un’opportunità di sviluppo per i territori, sono lo strumento migliore che conosciamo per conservare la biodiversità – ha dichiarato Antonio Nicoletti, Responsabile Nazionale Legambiente, Aree Protette e Parchi – ed anche per rendere più efficaci le politiche di contrasto al cambio climatico.

Il cambio climatico si combatte in piazza ma lo si combatte ogni giorno con azioni concrete, salvando la natura, le specie, gli habitat. Ed anche l’impegno di AIGAE per raccontare, un nuovo modello di sviluppo, un nuovo lavoro è fondamentale per valorizzare il sistema complessivo delle Aree Protette italiane. Oggi il turismo natura, il turismo attivo e sostenibile, il turismo dei Parchi ha una grande presa ed Aigae come Legambiente hanno fatto tanto per promuovere questa modalità di turismo che fa bene all’economia locale. Bisogna insistere, bisogna che i Parchi siano sempre più pronti e disponibili ad accogliere non tutti i turismi ma quella parte di turismi che fanno bene all’economia locale”. La Basilicata è il regno della biodoversità

“Basilicata è nettamente felice di aver ospitato il Meeting Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE – ha dichiarato Giovanna Petrone, Coordinatrice delle Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE della Basilicata – in un posto meraviglioso quale il Parco Regionale del Vulture. La Basilicata può fare del turismo sostenibile un volano del suo sviluppo e dunque la scelta di questa location, i Laghi di Monticchio, gli “Occhi” di Venere, sia stata davvero strategica”. Ad esempio i numerosi siti “Natura 2000”.

“La Regione Basilicata ha dato piena attuazione al programma europeo “Rete Natura 2000”. Ad oggi sono stati definiti ben 55 siti, denominati esattamente ZSC cioè Zona a Speciale Conservazione, su designazione del Ministero dell’Ambiente. La Basilicata – ha dichiarato Franco Ricciardi, Commissario del Parco Regionale del Vulture – ha sempre posto molta attenzione alla definizione ed al rispetto della tutela dell’ambiente ed ha individuato una rete di siti fissando le misure di tutela e conservazione per il rispetto degli habitat naturali e delle specie animali. Tutto per tutelare la biodiversità presente in Basilicata. L’ultima creatura è stata l’istituzione del terzo Parco Regionale, quale quello del Vulture. Il cuore del Vulture è rappresentato dai Laghi di Monticchio”. Dunque le Guide AIGAE sono essenziali per i Parchi

“AIGAE è una realtà fondamentale per l’Italia – ha affermato Tristano Dello Ioio, Presidente del Parco dei Monti Lattari – e dunque le norme che devono entrare nei Piani sia dei Parchi Nazionali che Regionali sono fondamentali per blindare questa figura professionale di Guida Ambientale Escursionistica. Al loro interno i Parchi devono prevedere Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE, si deve arrivare a delle norme precise che possano introdurre in tutti i Parchi Nazionali e Regionali questa figura professionale che, in quanto svolge anche formazione continua, è garanzia di qualità e di crescita del turismo. Dunque necessarie norme che puntino a Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE e che possano chiudere tutti gli spazi all’abusivismo nel settore”. Sono loro che conducono, con competenza ed amore, i turisti a vedere la biodiversità di cui l’Italia è ricca.

“Visitare le Aree protette, visitare i Parchi, tutelare la Biodoversità – ha dichiarato Marco De Lorenzo, Direttore del Parco Regionale Gargano Cognato – sono tutti elementi che costituiscono un nuovo mondo di guardare la natura ma bisogna farlo in maniera professionale e bisogna approcciarsi alla natura nella maniera giusta. Io credo che lo si faccia nel mondo giusto se l’approccio avvenga con l’ausilio delle Guide AIGAE, guide professionalizzate, riconosciute dal Ministero e che veramente possono dare la possibilità a noi tutti di toccare con mano gli scrigni di bellezza e di biodiversità che sono nei Parchi Italiani e nelle Aree Protette”. Ed AIGAE ha scelto i borghi della Basilicata, i Laghi di Monticchio definiti gli “Occhi di Venere” per valorizzare territori di cui si parla poco.

“Ringraziamo le Guide AIGAE per aver scelto il Vulture – ha affermato vicesindaco di Rionero in Vulture, Maria Michela Pinto – per aver valorizzato ed apprezzato questo luogo incontaminato. Monticchio è uno scrigno di flora, di fauna e soprattutto paesaggi che invitano al sogno. Diciamo ai turisti di venire per apprezzare la bellezza, la bontà e l’enogastronomia di questi luoghi che contiene gli odori, i sapori, le meraviglie del nostro territorio”.