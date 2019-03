Ambiente, Ministro Costa: “Questa settimana dovrebbe passare la legge salva-mare”

“Questa settimana dovrebbe finalmente passare la legge ‘salva mare uno’“: ha dichiarato oggi a Firenze il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa in occasione del Festival nazionale dell’economia civile. “L’altro giorno è passata in Parlamento europeo la norma sulle plastiche monouso. Ho firmato giorni fa il decreto sulle materie prime seconde del riciclo dei pannolini: 950 mila tonnellate all’anno di pannolini che diventano cellulosa, e prima erano rifiuti. La fetta di mercato che si riesce a prendere con la ‘green economy’ è gigantesca, e si crea un indotto che si autoalimenta“. “Abbiamo acquisito una leadership ambientale a livello europeo e mondiale che è un orgoglio italiano, non è merito di un ministro o di un governo, ma è merito del Paese Italia. Dobbiamo adesso incominciare a liberare il sistema da alcuni gangli della burocratizzazione ed io – ha concluso il Ministro – ho costituito una commissione di sburocratizzazione e semplificazione ambientale al ministero 50% fatta dalla P.A., variamente declinata, e 50% fatta dal mondo dei privati“.