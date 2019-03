Ambiente, Ministro Costa: “Con la Norvegia costruiamo sinergie per nostri mari”

Incontro cordiale e costruttivo tra il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa e l’omologo norvegese Ola Elvestuen.

“Italia e Norvegia sono Paesi amici e sulle tutele ambientali vogliamo costruire un rapporto sinergico, quello dell’inquinamento dei mari dalla plastica e dal marine litter è un problema globale per il quale bisogna lavorare insieme,” ha spiegato il ministro Sergio Costa.

“Noi abbiamo illustrato gli obiettivi del Paese Italia e assicurato che stiamo procedendo nella loro stessa direzione, step by step – ha spiegato Costa – Italia e Norvegia lavoreranno insieme per una strategia globale contro il marine litter. Tutti i mari stanno vivendo gli stessi problemi, dal Mediterraneo ai mari del Nord“, ha concluso il ministro.