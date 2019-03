Ambiente: Morgan Freeman trasforma suo ranch in un “santuario” per le api

Morgan Freeman ha trasformato il suo ranch di 50 ettari in Mississippi in un santuario per le api.

Forbes riporta che l’attore e regista ha “importato” 25 alveari dall’Arkansas, ed ha creato un ambiente favorevole per le api con piante di lavanda e magnolia.

Il premio Oscar ha spesso segnalato i rischi legati al fatto che la popolazione di api sia stata decimata soprattutto dall’utilizzo di pesticidi negli Stati Uniti.

Un rapporto del Ministero dell’Agricoltura statunitense ha rilevato che tra l’aprile del 2015 e l’aprile del 2016 gli allevatori hanno perso la metà dei loro alveari, il 44% delle loro api.