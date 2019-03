Ambiente: “Ogni minuto la deforestazione priva il mondo di una superficie pari a tutti i campi di Serie A e B messi insieme”

All’inaugurazione del 15° Forum internazionale dell’Informazione per la Salvaguardia della Natura, organizzato a San Minato in collaborazione con la Regione Toscana, una rivelazione shock giunge da Alfonso Cauteruccio, presidente dell’associazione di giornalismo ambientale Greenaccord: “Ogni minuto la deforestazione priva il mondo di una superficie pari a tutti i campi da calcio di Serie A e Serie B messi insieme. Un dramma globale dovuto soprattutto alla agricoltura intensiva e alle attività estrattive e minerarie”.

”Il sistema economico odierno, che si basa su produzione, consumo e scarto – prosegue Cauteruccio – è un mostro vorace che si sostenta con sempre maggiori risorse che la natura non riesce a rigenerare in tempi veloci e in così grandi quantità. E quando gli interessi economici prevalgono su quelli naturali le conseguenze sono il degrado del territorio, la massiccia perdita di biodiversità, le falde acquifere inquinate e le popolazioni indigene che spesso devono abbandonare i loro territori’‘.