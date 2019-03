Domenica 24 marzo a partire dalle ore 11,30 alle ore 13,00 presso l’Istituto di Nanotecnologia Cnr-Nanotec, nel Campus Ecotekne in Via Monteroni a Lecce, verrà dato avvio concreto alla collaborazione attraverso la stipula di un joint research agreement che prevede 20 milioni di investimenti per attivare quattro laboratori congiunti, tutti localizzati nel Mezzogiorno, e un connesso programma di alta formazione rivolto a giovani ricercatrici e ricercatori.

Previsto l’evento di presentazione della firma del piano di ricerca che Consiglio Nazionale delle Ricerche ed Eni hanno stipulato in settori di studio fondamentali per lo sviluppo sostenibile del Paese.

Ambiente: presentazione della firma del piano di ricerca Cnr- Eni a Lecce

