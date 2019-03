Ambiente, Rapporto ONU: necessari 22mila miliardi di dollari per raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi

E’ stata pubblicata la 6ª edizione del Global Environmental Outlook (Geo): si tratta di un rapporto prodotto da 250 scienziati ed esperti provenienti da oltre 70 Paesi, divulgato mentre i ministri dell’Ambiente di tutto il mondo sono riuniti a Nairobi per partecipare al forum ambientale di più alto livello.

Dal report emerge che clima stabile e aria pulita sono interconnessi: le azioni di mitigazione del clima per raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi costerebbero circa 22mila miliardi di dollari ma i benefici combinati per la salute derivanti da una riduzione dell’inquinamento atmosferico potrebbero ammontare a 54mila miliardi di dollari.