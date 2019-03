Ambiente: STOP ai diesel Euro4 in Emilia Romagna

Cattive notizie per la Regione Emilia-Romagna. Dal 5 marzo scatteranno infatti di nuovo le misure d’emergenza dovute allo smog in sette capoluoghi di provincia: Bologna, Ferrara, Forli’-Cesena, Modena, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini.

Stop ai diesel Euro4 fino a giovedi, fanno eccezione quindi solamente Piacenza e Parma dove non si sono verificate le condizioni per l’attivazione delle misure che, ricordiamo, sono necessarie qualora si verifichino almeno tre giorni consecutivi precedenti il giorno di controllo con concentrazioni di pm10 superiori al limite di legge.