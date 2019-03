Ambiente: torna la diossina a Taranto

“Torna la diossina a Taranto a quei livelli drammatici che nel 2009 portarono all’abbattimento dI oltre 1124 capi ovi caprini, di cui 605 dell’allevatore Vincenzo Fornaro. Secondo i dati Arpa Puglia nella masseria del Carmine si e’ passato dai valori di diossine degli anni 2013-2014-2015-2016-2017 rispettivamente di 0,98-2,34-1,48,0,77 TEQ picogrammo per m/quadro die ad un dato del 2018 pari a 7,06.

Dall’anno scorso il valore della diossina e’ aumentato del 916%: nel 2009 quando furono abbattute i 1124 capi di bestiame il valore era di 8 picogrammi”. Lo denunciano Angelo Bonelli e Vincenzo Fornaro rispettivamente, coordinatore esecutivo nazionale dei Verdi e Vincenzo Fornaro consigliere comunale a Taranto di Taranto Respira ecologisti, Pec e Dema che aggiungono: “Sono in aumento le diossine anche nell’area dell’agglomerato con un valore di 11 picogrammi e nel quartiere Tamburi/Orsini con valore pari 5,5 picogrammi. In altri paesi europei come Francia e Germania i valori limiti sono pari a 5 e 4 picogrammi.”

“Ci troviamo di fronte ad una situazione drammatica- continuano gli esponenti ecologisti- che evidenzia come a Taranto non si sia mai smesso di inquinare e che il regime d’immunita’ penale ha favorito questa gravissima situazione. Presenteremo un esposto all’autorita’ giudiziaria perche’ a questo punto sara’ inevitabile aprire una nuova inchiesta Ambiente Svenduto 2 perche’ l’inquinamento a Taranto non e’ mai cessato, sappiamo che la procura e’ messa in difficolta’ dall’irresponsabile norma sull’immunita’ penale ma speriamo vivamente in nome del diritto alla salute che la Corte Costituzionale si esprima rapidamente sulla richiesta di legittimita’ costituzionale sollevata dal tribunale di Taranto.”

“La latitanza del ministro Costa e del ministro Di Maio colpisce e affonda la citta’ di Taranto hanno irresponsabilmente confermato la norma sull’immunita’ penale prevista dal decreto 98/2016 voluta da Renzi e Calenda e peggiorato la situazione ambientale con il famoso addendum di Arcelor Mittal. Gia’ lunedi’ invieremo una diffida al ministro Costa affinche’ ordini il riesame dell’Aia dell’ex Ilva di Taranto oggi di proprieta’ Arcelor Mittal e al ministro di Maio di abrogare la scandalosa immunita’ penale”, concludono Bonelli e Fornaro.