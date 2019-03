Ambiente, Ue: Macron propone una banca europea per il clima

Bisogna una “banca europea per il clima”: è una delle proposte contenute nella lettera rivolta ai popoli europei dal presidente francese, Emmanuel Macron.

Obiettivo, per il leader di Parigi, dev’essere quello di finanziare la transizione ecologica in Europa. Macron propone anche una forza sanitaria europea per “rafforzare i controlli” degli alimenti. Per Macron, l’Ue deve inoltre “dimezzare” il consumo di pesticidi entro il 2025 e auspica una “valutazione scientifica indipendente delle sostanze pericolose per l’ambiente”.