Amianto: 15° settimana mondiale per la sensibilizzazione e consapevolezza sulle malattie

L’Organizzazione per l’aumento della consapevolezza sulle malattie causate dell’amianto (ADAO), organizzazione no-profit indipendente dedicata alla prevenzione dell’esposizione all’amianto, ha annunciato il lancio della 15° edizione della Settimana Mondiale della Sensibilizzazione sull’Amianto (Global Awarness Awareness Week), in programma dal 1 al 7 aprile 2019. La Campagna di quest’anno è dedicata ad aumentare la consapevolezza sulla prevenzione, con risorse educative provenienti ogni giorno da organizzazioni leader, blog degli speaker, video e storie delle vittime dell’amianto. La settimana culminerà il 7 aprile con una veglia online, a lume di candela in tutto il mondo.

L’amianto è un noto cancerogeno e non esiste un livello sicuro di esposizione. Dal 19° secolo, l’amianto è stato ampiamente utilizzato nella costruzione, nella costruzione navale e nell’industria automobilistica. Senza un divieto, l’amianto rimane legale e letale. Quasi 200.000 persone muoiono ogni anno a causa di malattie prevenibili provocate dall’amianto.

Sulla base della forza e della collaborazione, la Global Awarness Week di quest’anno si concentrerà su:

1. Vietare l’estrazione, la produzione e l’uso dell’amianto

2. Prevenire l’esposizione all’amianto

3. Aumentare la conformità e l’applicazione delle leggi e dei regolamenti esistenti

4. Rafforzamento delle partnership internazionali

Quest’anno GAAW presenterà ancora una volta un video di animazione di servizio pubblico di 30 secondi (PSA): “Asbestos: The Killer You Can not See” (Amianto: il killer che non puoi vedere), che coglie la tragica realtà e mortalità dell’amianto. Attraverso l’animazione disegnata a mano da Chocolate Moose Media (CMM), il PSA rivela come una giovane ragazza perde il padre per l’amianto, evidenziando le fibre insidiose e quasi invisibili di questo materiale. Oltre all’Inglese, il PSA è disponibile in altre cinque lingue: russo, hindi, portoghese, francese e spagnolo, per raggiungere nuove popolazioni, specialmente nelle nazioni che continuano a estrarre, utilizzare ed esportare amianto. Il video è anche disponibile in un formato ottimizzato per i dispositivi mobili.

“Siamo entusiasti di portare i nostri messaggi educativi a un pubblico ancora più ampio collaborando ancora una volta con McOnie, un’agenzia di pubbliche relazioni pluripremiata nel Regno Unito, che amplia la nostra capacità di distribuire i nostri messaggi a livello globale“, hanno dichiarato Linda Reinstein, vedova a causa del mesotelioma e cofondatore di ADAO. “La semplice verità è che l’amianto uccide e la prevenzione rimane l’unica cura. Le malattie causate dall’amianto come il mesotelioma possono richiedere anni, anche decenni, per uccidere, ma il rischio nascosto delle fibre di amianto richiede solo pochi battiti cardiaci per attivarsi“.