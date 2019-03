Al via il meeting “Consorzi di bonifica del Veneto, un’eccellenza del Paese per una regione da primato” che prevede la partecipazione di Massimo Gargano, Direttore Generale ANBI al che Coldiretti ed ANBI Veneto hanno organizzato per la giornata di domani, Giovedì 07 Marzo 2019 dalle ore 10.00 nel Centro Congressi dell’Hotel Laguna Palace, a Venezia Mestre (in viale Ancona,2).