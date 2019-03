Animali, AIDAA: “950 persone morse da cani nel 2018”

“Nel corso del 2018 sono state oltre 950 le persone che hanno dovuto ricorrere alle cure mediche in quanto morse dai cani: di queste 184 sono state morsicate dai cani di proprietà, 76 i cani abbattuti in quanto considerati mordaci per aver “aggredito” umani. i bambini che sono stati morsicati dai cani sono stati 34“: lo spiega in una nota l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente. “Dei 950 morsicati 309 hanno avuto prognosi superiori ai 20 giorni di ricovero, i bimbi con oltre 20 giorni di prognosi sono stati 12. Ma oltre agli umani anche gli altri animali sono stati vittime di morsicature da parte dei cani, complessivamente sono stati 8.000 i cani che sono dovuti ricorrere alle cure veterinarie in quanto morsicati da altri cani, di questi purtroppo 103 sono morti. I cani morsicatori per eccellenza sono stati i molossoidi responsabili principalmente delle aggressioni in spazi aperti ed ai danni di altri cani, nei confronti degli umani invece i veri protagonisti sono stati i cani di piccola taglia ed i meticci, in particolare pinsher e chihuahua. Anche se coloro i quali hanno fatto i maggiori danni sono stati i molossi, seguiti dai pastori tedeschi, e dai cocker.”