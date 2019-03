Animali, intervista a Silvio Berlusconi: “Farò un codice dei diritti degli animali”

“Farò un codice dei diritti degli animali, che devono essere tutelati”. Parola di Silvio Berlusconi, ospite d’eccezione della prossima puntata di “Dalla parte degli animali”, la trasmissione ideata a condotta dall’on. Michela Vittoria Brambilla, in onda domenica alle 10.50 su Rete4.

Oltre a raccontare qualche scena di vita familiare con gli undici cani che popolano la sua villa di Casatenovo (Dudù, Dudina, Peter, Trilli, Wendy, Harley, Rambo, Marilyn e Ginny “dormono in camera, si svegliano con me, fanno colazione con me”), il quattro volte presidente del Consiglio parla volentieri della sua “passione” per gli amici a quattro zampe. “Gli animali – ricorda l’ex premier – sono esseri senzienti, non cose. Per dare concreta attuazione a questo principio, sancito a livello europeo, si deve affermarlo anche nella nostra Costituzione. Meritano di essere tutelati tutti gli animali, compresi quelli destinati all’alimentazione umana. Oggi milioni di animali vivono una vita-non vita negli allevamenti intensivi e fino a qualche tempo fa se ne curavano in pochi. Ma la sensibilità è mutata e anch’io credo che si debba superare il sistema delle gabbie”.

Parole chiare sulla piaga del randagismo. “E’ una vergogna – sottolinea il presidente di Fi – che dobbiamo lasciarci alle spalle. Il passo più importante è agevolare le adozioni e rendere più facile la vita dei proprietari di animali, sui quali pesano un ingiustificabile carico fiscale così come divieti anacronistici di accedere in luoghi pubblici. L’affetto degli amici a quattro zampe vuol dire molto per le famiglie che li ospitano e che devono essere aiutate. Sono felice di aver preso in canile molti dei cani che vivono con me o che ho regalato ai miei familiari. Un cane adottato ti darà un amore ancora più grande, perché “sa” che l’hai salvato”. Il Presidente perciò si è complimentato con la trasmissione, di cui apprezza l’obiettivo e “gli ottimi ascolti che premiano l’impegno di tutti”.

Tornando al sommario della puntata, un servizio sarà dedicato alle api, insetti che hanno un ruolo fondamentale nel nostri ecosistema e che oggi soffrono molto e sono diminuite di numero a causa dei pesticidi impiegati in agricoltura. Un altro ci parlerà di una “cucciolata” di topolini di campagna che rischiavano di morire per il freddo e per la fame. Un animo sensibile li ha trovati e portati a casa, dove la madre del soccorritore, come racconta lei stessa, “li sta allevando”.

Poi, come sempre, ci saranno i tanti, tantissimi animali abbandonati “in cerca di una nuova chance”. Sono loro i veri protagonisti della trasmissione che, da una puntata all’altra, si è conquistata uno spazio nel cuore del pubblico. Al punto che anche la scorsa domenica, “Dalla parte degli Animali” ha ottenuto lo share più alto di tutta la giornata, compresa la programmazione serale. Oltre agli ascolti, premiano il lavoro della redazione e l’impegno dei volontari le numerosissime telefonate e mail di persone che si offrono di adottare gli animali chiamando i numeri dei rifugi indicati in tv o scrivendo all’indirizzo portamiacasa@dallapartedeglianimali.it. Sono decine e decine finora i casi già risolti, molti altri quelli che hanno ottime possibilità di andare in porto.

“Ogni trovatello in ogni canile d’Italia si merita tutto l’amore possibile”, ricorda l’on. Brambilla. “Perciò ringrazio tutti coloro che ci seguono e che nelle ultime domeniche ci hanno dato la palma di trasmissione regina di ascolti della Rete, ma soprattutto quanti generosamente decidono di aprire agli animali abbandonati le porte della propria casa. Un investimento d’affetto che sarà ripagato con gli interessi, con un amore che più grande non si può”.

Alla base di “Dalla parte degli animali” c’è un’intuizione semplice, trasformata in format di successo: avvalersi di un mezzo di comunicazione come la televisione, che arriva in tutte le case, per promuovere le adozioni, contrastare il randagismo e diffondere la cultura del possesso responsabile.

Così in un Comunicato.