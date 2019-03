Annunciati i nomi dei candidati alla posizione di Direttore Generale della FAO

I paesi membri hanno presentato cinque candidati alla posizione di Direttore/Direttrice Generale della FAO per le elezioni che si terranno a giugno di quest’anno, ha reso noto oggi l’Organizzazione.

Le votazioni per il ruolo al vertice dell’Agenzia avranno luogo durante la 41ma sessione della Conferenza della FAO (22-29 giugno 2019, Roma), il massimo organo di governo dell’Organizzazione. Il mandato avrà durata quadriennale a partire da agosto 2019.

Il termine ultimo per la presentazione della candidature era giovedì 28 febbraio 2019.

I candidati

I cinque candidati, ognuno nominato dal proprio governo, sono (in ordine alfabetico): Médi Moungui (Camerun), Qu Dongyu (Cina), Catherine Geslain-Lanéelle (Francia), Davit Kirvalidze (Georgia) e Ramesh Chand (India).

I paesi membri saranno chiamati ad esprimere il proprio voto – secondo il principio un paese, un voto – in una votazione a scrutinio segreto a maggioranza semplice.



Il nuovo Direttore Generale della FAO resterà in carica dal 1 agosto 2019 al 31 luglio 2023, rinnovabile per un solo secondo mandato. Succederà a José Graziano da Silva, eletto nel 2011, e che ha servito per due mandati consecutivi.

Dalla fondazione della FAO nel 1945, sono stati eletti otto Direttori Generali:

• Sir John Boyd Orr, Regno Unito, 1945-1948

• Norris E. Dodd, Stati Uniti, 1948-1954

• Philip Vincent Cardon, Stati Uniti, 1954-1956

• Binay Ranjan Sen, India, 1956-1967

• Addeke Hendrik Boerma, Paesi Bassi, 1968-1975

• Edouard Saouma, Libano, 1976-1993

• Jacques Diouf, Senegal, 1994-2011

• José Graziano da Silva, Brasile, 2011-2019