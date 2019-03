Tecnologia: un’app di ACI rivoluziona il mondo automotive, basta truffe grazie a Blockchain

ACI e EY (meglio nota come Ernst & Young, fornitrice di servizi professionali di consulenza direzionale, revisione contabile, fiscalità e transaction) sono pronte a lanciare la prima applicazione smartphone al mondo che consente all’automobilista di disporre di dati certificati del proprio veicolo indipendentemente dal tipo di marca e modello.

Si tratta di un “Fascicolo Digitale del Veicolo” che, grazie alle potenzialità di Blockchain, consente ai diversi operatori del mondo automotive di scambiarsi informazioni in piena trasparenza.

Si tratta della prima soluzione al mondo basata su app smartphone che permette non solo di certificare i dati del veicolo, ma anche di sviluppare nuovi servizi a valore aggiunto come la trasparenza nel mercato secondario e dell’usato, l’auto-certificazione chilometrica, lo sviluppo di nuovi prodotti con le compagnie assicurative e l’abilitazione del nuovo certificato di revisione.

Attualmente solo il 33% dei consumatori in Europa riceve informazioni sullo storico dei service del veicolo. In Italia, ad esempio, abbiamo un range delle vendite di macchine usate tra il 5% e il 12%, quindi con le potenziali manomissioni dei contachilometri si ha un danno economico che va dai 5,6 miliardi fino a 9,6 miliardi.

Il fascicolo dell’automobile certificato da Blockchain fornisce una cartella univoca in cui i dati non sono modificabili e certifica gli attori del settore. L’automobilista potrà così beneficiare automaticamente della messa a disposizione di una serie di informazioni pubbliche ed eventualmente integrarle lui stesso, tracciando personalmente altre informazioni relative ad esempio ai km percorsi e agli interventi di manutenzione (anche con foto dallo stesso smartphone).

‘‘Il nuovo paradigma dei servizi al cittadino impone di identificare una tecnologia in grado di distribuire i dati raccolti in modo interoperabile tra tutti gli attori dell’ecosistema, ma garantendo l’immutabilità e la trasparenza degli stessi -spiega Vincenzo Pensa, Direttore Centrale ACI Sistemi Informativi e Innovazione– . ACI ha deciso di implementare la blockchain nella sua applicazione smartphone per offrire un servizio innovativo, rivoluzionario e di sistema”.

Secondo Mauro Minenna, Direttore Generale ACI Informatica ”la Blockchain offre un ambiente ‘trusted‘ all’interno del quale gli operatori del settore possono scambiarsi informazioni mantenendo l’ownership del dato e la riservatezza richiesta. Tutto ciò a beneficio dell’automobilista e dell’intero settore. L’ACI per la sua mission storica istituzionale è nella posizione più naturale per facilitare la creazione di una piattaforma Blockchain per il settore automotive”.

”Grazie all’utilizzo della tecnologia Blockchain, il cittadino diventa co-autore e fornitore di dati che, attraverso un sistema di notarizzazione virtuale, andranno a formare il fascicolo digitale del veicolo -afferma Claudio Meucci, EY Market Leader Advisory Mediterranean area– lo scopo è di consentire ai cittadini stessi di consultare e controllare la cronologia del ciclo di vita di un’automobile semplicemente inserendo la targa in un’app per smartphone”.

Secondo Giuseppe Perrone, EY Blockchain Hub Mediterranean Leader: ”L’utilizzo della tecnologia Blockchain all’interno di questa soluzione consentirà di definire un unico standard di interoperabilità per la creazione di un ecosistema del settore automotive e per l’automazione di alcuni processi durante il ciclo di vita dell’asset. Attraverso la creazione di token, oggetti digitali non replicabili, in futuro sarà possibile ipotizzare l’adozione di scambi di proprietà automatizzati e basati su smart contract‘‘.

Il Fascicolo Digitale del Veicolo, integrato nell’app ACI Space, sarà disponibile a breve attraverso gli App Store IOS e Android.