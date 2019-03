Svelata Apple Tv+: la nuova piattaforma di streaming tv

In occasione di una cerimonia ricca di stelle del cinema, l’azienda di Cupertino ha svelato Apple Tv +, la nuova piattaforma di streaming tv.

L’annuncio è stato dato dal Chief Executive Tim Cook, nel quartier generale dell’azienda californiana: tra i vari servizi presentati, il più importante è proprio la nuova piattaforma di streaming – e di produzione – che sarà varata in autunno. La piattaforma includerà serie da servizi già esistenti in USA come Hulu e HBO.

Apple ha anche annunciato la creazione una carta di credito e di un nuovo servizio di abbonamento a oltre 300 riviste e quotidiani, Apple news+: accessibile inizialmente solo negli Stati Uniti (9,99 dollari al mese) e in Canada, il servizio disponibile con l’app Apple News presenta articoli da pubblicazioni come Vogue, National Geographic Magazine, People, ELLE, The Wall Street Journal, Los Angeles Times. Nei prossimi mesi il servizio sarà esteso a Regno Unito e Australia.

Annunciato anche un nuovo servizio di abbonamento giochi con almeno 100 titoli (Apple Arcade, disponibile in 150 Paesi, prezzo ancora non noto).