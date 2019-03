Argentina flagellata dal maltempo: dispersi due francesi in mare

Forti venti in Argentina e onde che sfiorano i quattro metri. Ieri si è rovesciato un veliero, il natante in questione battente bandiera francese si è riversato in mare a causa del maltempo mentre navigava nell‘Oceano Atlantico al largo delle coste meridionali argentine; due sono i dispersi, quattro invece sono le persone tratte in salvo dai soccorsi. Lo riferisce la tv ‘all news’ TN di Buenos Aires. A riguardo la Marina argentina dichiara che: “l’incidente ha coinvolto il veliero ‘Paradise’, di 20 metri, a 1.400 chilometri al largo di Comodoro Rivadavia nella provincia di Chubut. L’unita’, impegnata in una crociera turistica, si e’ trovata in difficolta’ per venti di oltre 80 chilometri orari e onde alte quattro metri, e si e’ rovesciata, causando la caduta in mare dei sei passeggeri, di cui non si conosce la nazionalita’. Quattro di essi sono stati salvati da navi che incrociavano nella zona, mentre i restanti due sono considerati dispersi“.