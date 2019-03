Arpacal: a Soveria Simeri una giornata dedicata alla sensibilizzazione ambientale

Un’intera giornata dedicata alla sensibilizzazione ambientale ed al dibattito aperto con la cittadinanza quella che si terrà domani, giovedì 14 marzo 2019, a Soveria Simeri in provincia di Catanzaro.

Voluta dall’Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Mario Amedeo Mormile, e patrocinata dall’Arpacal, domani si terrà, infatti, una giornata di incontri e dibattiti, con le nuove generazioni e con tutta la cittadinanza, per parlare di ambiente, delle sue pressioni e delle risposte che si possono dare sul territorio comunale.

Il dipartimento di Catanzaro dell’Arpacal, guidato dal Dr. Francesco Nicolace, sarà presente domani a Soveria Simeri con i tecnici del Servizio Suolo e Rifiuti, Dr. Valerio Chiricò, e del Servizio Agenti Fisici e Laboratorio “E. Majorana”, Dr. Salvatore Procopio, per parlare inquinamento elettromagnetico, radon ma anche di corretta gestione della filiera del rifiuto.

La mattinata sarà dedicata agli alunni della locale scuola elementare e media, mentre alle 17:30, nella Sala Consiliare, sarà aperto il dibattito con la cittadinanza con le relazioni di Chiricò e Procopio, nonché con l’intervento dell’Ing. Pietro Capone del Dipartimento Arpacal di Vibo. Sarà presente anche la Dr.ssa Antonella Sutera Sardo, responsabile del registro tumori presso l’ASP di Catanzaro, che relazionerà sui metodi e risultati della registrazione dei tumori in provincia di Catanzaro.

L’occasione, infine, sarà utile per ufficializzare l’avvio di una campagna di monitoraggio comunale sui campi elettromagnetici e sul radon.