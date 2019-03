Asti: incendio divampa in una palazzina, evacuato l’edificio

Divampato un incendio in una palazzina di via Dogliotti ad Asti, le fiamme forse di origine dolosa sono partite dalle cantine, dove erano ammassate alcune masserizie. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno evacuato lo stabile e domato le fiamme. Sono state una quindicina le persone accompagnate in ospedale per l’intossicazione dovuta al fumo, giudicata di lieve intensità dai sanitari.

Le indagini sull’incendio sono state affidate alla polizia municipale, mentre i tecnici del Comune stanno effettuando gli accertamenti sulla stabilita’ dell’edificio. E’ probabile che gli inquilini rientreranno nelle loro abitazioni già in serata.