Astronomy Picture of The Day: la NASA sceglie 2 foto di astrofili italiani

L’1 e il 4 marzo la NASA ha scelto 2 foto di astrofili italiani come “Astronomy Picture of The Day” (Apod), cioè foto astronomiche del giorno.

Protagoniste la cometa C/2018 Y1 Iwamoto e la congiunzione Luna, Venere, Giove e la stella Antares sul mare di Siracusa: gli autori sono, rispettivamente, Rolando Ligustri, astrofilo di Latisana (Udine) e il siracusano Dario Giannobile.

La foto del giorno viene scelta dagli esperti della NASA e dell’Università del Michigan, e premia gli astrofili che si dilettano di fotografia astronomica.