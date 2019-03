L’attesa diventa più piacevole per i pazienti del nuovo IRCCS Galeazzi

Rendere l’attesa in un grande ospedale un’esperienza coinvolgente e gradevole: questo l’obiettivo dei progetti che gli studenti del laboratorio di Interaction Design dell’Università degli Studi Milano-Bicocca hanno sviluppato, pensando ai futuri pazienti del nuovo Ospedale Galeazzi, che sorgerà sull’ex area Expo.

Gli studenti, laureandi del corso di laurea in “Teoria e tecnologia della comunicazione”, hanno accolto la sfida proposta dai vertici del Galeazzi e si sono concentrati nello sviluppo di sette dettagliati progetti volti a creare soluzioni tecnologiche per migliorare e implementare i servizi alla persona, ottimizzando e includendo anche quelli già esistenti.

“Cambiare l’esperienza dell’utente, arricchirla e renderla migliore: questi sono i capisaldi dei progetti dei nostri studenti” affermano il professor Giorgio De Michelis, professore ordinario di Laboratorio di Interaction Design dell’Università degli Studi Milano-Bicocca e il professor Federico Cabitza, professore associato di Interazione Uomo-Macchina afferente al medesimo ateneo “I ragazzi, studenti di informatica – per un terzo – e di comunicazione hanno messo a frutto le specifiche competenze per dar forma alla loro personale idea di attesa, senza riproporre ciò che normalmente gli utenti sono soliti fare quando aspettano il proprio turno, bensì trovando soluzioni alternative”.

I sette progetti, che hanno comportato un intenso lavoro lungo 5 mesi, hanno quindi presentato soluzioni molto diverse tra loro: chi ha puntato tutto sull’idea di coinvolgere gli utenti in attesa nello stesso gioco facendo leva sull’interazione sociale, chi si è concentrato sulle attività legate alla meditazione e alla mindfulness, chi ha proposto giochi dal sapore vintage che diventano stimolo a donare per la ricerca e chi ha scelto di far compagnia al paziente durante tutta la sua permanenza in ospedale.

A vincere è stato “Donato”, un assistente virtuale che aiuta il paziente ancor prima di accedere alla visita: indica il percorso all’interno del Galeazzi, intrattiene il paziente con giochi e notizie permettendogli anche di dare indicazioni al medico sul proprio stato di salute. L’idea è quella di fornire un piccolo tablet al paziente al suo ingresso in ospedale che, una volta configurato in maniera veloce e semplice, lo supporti nei suoi spostamenti, sia un compagno utile e piacevole per ingannare l’attesa, che spesso è fonte di ansia e stress, ma che sia anche un mezzo per comunicare meglio e in maniera più chiara con il medico attraverso la compilazione di una scheda semplice e intuitiva, relativa al motivo della visita, che verrà visualizzata dallo specialista all’apertura della cartella clinica del paziente.

Il dispositivo “Donato”, così nominato in onore del Gruppo San Donato, è stato creato dagli studenti Alessandro Fumagalli, Raimondo Infurna, Alessia Nobile e Massimiliano Sartori.

“Abbiamo scelto di prendere parte a questo interessante progetto che l’Università Bicocca ci ha proposto, perché sentivamo la necessità di rendere più piacevole la permanenza e soprattutto l’attesa dei nostri pazienti e dei loro parenti in ospedale” afferma la dottoressa Laura Di Dio, direttore operativo dell’IRCCS Galeazzi. “Accade, infatti, che l’attesa si protragga a causa dell’elevato flusso di utenti che si rivolgono alla nostra struttura. Si tratta di una fase delicata nel percorso ospedaliero, perché può essere accompagnata da ansie e talvolta malumori, pertanto abbiamo scelto di essere proattivi verso i nostri pazienti, dando loro non solo informazioni precise e sempre aggiornate, ma offrendo anche soluzioni legate all’intrattenimento per alleggerire il tempo passato in attesa del proprio turno”.

L’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi è una delle 19 strutture di eccellenza del Gruppo San Donato. È il primo ospedale ortopedico della Lombardia sia per numero di ricoveri che interventi chirurgici effettuati. Oltre all’ortopedia sono presenti specialità quali chirurgia maxillo-facciale, neurochirurgia, reumatologia, chirurgia vascolare e chirurgia plastica. Nell’anno 2006 il Galeazzi ha ottenuto dal Ministero della Salute il prestigioso riconoscimento di IRCCS (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) per la ricerca nell’ambito delle malattie dell’apparato locomotore.