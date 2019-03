Please wait...

No votes yet.

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating

Inoltre il vice governatore ha esortato i responsabili delle decisioni politiche ed economiche nel prendere più seriamente questo tema. “Decisioni prese adesso possono avere effetti importanti sulle tendenze future del clima e possono limitare o eliminare la capacita’ di mitigare gli effetti di tali tendenze“, ed ha aggiunto: “Una transizione ordinata verso un’ economia a basse emissioni carboniche sarebbe meglio per la stabilita’ finanziaria piuttosto di una transizione improvvisa e turbolenta“.

“Dobbiamo pensare in termini di tendenze piuttosto che di cicli . Le siccità sono state generalmente considerate come eventi ciclici che ricorrono ogni tanto. Al contrario il cambiamento climatico e’ un fenomeno di tendenza , che ha un impatto sulla politica monetaria “, queste le parole di Debelle.

Debelle, ha puntato il centro del discorso sui delicati equilibri della natura ha sottolineato che la grave e prolungata siccità in vaste aree dell’Australia orientale ha già ridotto la produzione agricola di circa il 6% e conseguentemente la crescita economica nazionale di circa lo 0,15%.

Ieri sera vi è stato un’importante intervento al Centre for Policy Development di Sydney , dove il vice governatore della Reserve Bank , Guy Debelle , si è detto obbligato a parlare di cambiamento climatico, dato il grave impatto che questo può avere sull’economia.

Quelle che arrivano dall’Australia sono notizie che destano preoccupazione: la banca centrale australiana avverte che il cambiamento climatico in corso potrà causare shock economici e minacciare la stabilità finanziaria del Paese , se le imprese non prenderanno atto al più presto dei rischi verso i loro investimenti.

article

1236190

MeteoWeb

Australia: i cambiamenti climatici minacciano l’economia, le banche esortano a prendere provvedimenti

Quelle che arrivano dall’Australia sono notizie che destano preoccupazione: la banca centrale australiana avverte che il cambiamento climatico in corso potrà causare shock economici e minacciare la stabilità finanziaria del Paese, se le imprese non prenderanno atto al più presto dei rischi verso i loro investimenti. Ieri sera vi è stato un’importante intervento al Centre for

http://www.meteoweb.eu/2019/03/australia-cambiamenti-climatici-minacciano-economia-banche-esortano-prendere-provvedimenti/1236190/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2014/09/cambiamenti-climatici.jpg

australia,cambiamenti climatici,cambiamenti climatici clima,cambiamento climatico,crisi economica,economia verde,green economy

AMBIENTE