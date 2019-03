Austria: tratte in salvo 82 persone su funivia bloccata

Ben 82 persone sono rimaste bloccate ieri sera su una funivia al confine tra Austria e Germania: sono state necessarie 4 ore per trarle in salvo, secondo quanto reso noto dalle autorità della cittadina austriaca di Lermoos.

La funivia si era bloccata a causa di un blackout elettrico sul versante austriaco dello Zugspitze, probabilmente causato dal crollo di un albero sui cavi.

I passeggeri sono stati tratti in salvo a piccoli gruppi fino alla vetta, dove sono saliti su un treno tedesco. Successivamente sono stati portati in Austria in autobus.