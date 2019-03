“L’autismo va in città”: a Pescara la manifestazione itinerante per l’integrazione

Una città aperta e da vivere da dentro nel tessuto sociale nonostante le difficoltà di una patologia non sempre compresa: l’autismo, Pescara lo sarà domenica 31 marzo a partire dalle ore 16 con “L’autismo va in città”.

Il corteo attraverserà piazza Sacro Cuore corso Umberto e piazza della Rinascita corteo con biciclette, musica, artisti di strada e dibattiti, il tutto organizzato da Autismo Abruzzo Onlus supportata da testimonial che racconteranno come autismo e neurodiversità sono entrati nella loro vita professionale e quotidiana.

Sempre all’interno del corteo alle 16.30 un concerto itinerante dei Mo’ Better Band, alle 17 una performance di tessuti aerei con Benedetta Cuzzi ideatrice di Cirque Brutal.

“La città intera ha bisogno di comprendere e superare le difficoltà imposte non dall’essere autistici ma dalla chiusura e dalla complessità del mondo che li circonda: per questo è necessario che ognuno di noi riconosca che le persone autistiche hanno bisogno di fare esperienze in tutti gli ambiti della vita sociale, accanto alle famiglie, nella scuola, nel lavoro, nel tempo libero, nel mondo della cultura e dell’educazione”, si legge in una nota dell’associazione Autismo Abruzzo onlus “Ogni persona autistica ha diritto di condurre una vita dignitosa nelle stesse situazioni dei pari, anche se entro i propri limiti, e di seguire le proprie capacità e inclinazioni, in piena libertà di espressione e di determinazione, rivendicando la propria presenza attiva in luoghi non marginali delle città e mai più confinati in progetti di vita isolati dal resto della comunità. Per conquistare il proprio spazio nel quartiere, nella città, nella scuola, nei luoghi dello sport, del tempo libero, del lavoro e della cultura, ogni cittadino vuole sperimentare se stesso anche nella propria neurodiversità e manifestare liberamente la propria partecipazione anche in presenza di quelle limitazioni che segnano le condizioni più problematiche. Il clima festoso nella piazza principale di Pescara, l’arte di strada e le buone prassi di chi ha accolto l’autismo nel proprio mondo sono il preludio di tutto questo”.

Parteciperanno il presidente di Autismo Abruzzo Onlus Dario Verzulli, il vicesindaco Giovanni Di Iacovo insieme a Luciano Sammarone colonnello dei Carabinieri Biodiversità di Castel di Sangro, Maura Chiulli scrittrice e artista mangiafuoco, Annalisa Gileno presidente di Clowndoc Pescara, la giornalista Marina Moretti, Pescara Bici FIAB e Movimentazioni* associazione culturale di promozione sociale.