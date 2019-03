Bambini morti dopo essere caduti dal balcone: erano da soli in casa con il papà, la madre lo descrive come un “padre amorevole”

Sono stati sentiti separatamente dagli inquirenti, in Questura, i genitori dei due bambini di origine keniota di 14 e 10 anni morti questa mattina alla periferia di Bologna dopo essere precipitati dall’8° piano del balcone di casa, in un condominio in via Quirino di Marzio. Al momento del tragico volo dei due fratellini, il papà era solo in casa con loro: agli inquirenti sta ripetendo che si tratta di una disgrazia, che si trovava in bagno, in un altra stanza, e di non essersi accorto di nulla, tanto da avere appreso la notizia dai vicini. La mamma era invece al lavoro in un negozio da parrucchiera, con i due bambini più piccoli: è stata sentita sui rapporti col marito. Entrambi i bambini erano nati in Italia e i due genitori, regolari, avevano un lavoro. La famiglia, almeno in apparenza, non mostrava problemi particolari ed i bimbi erano conosciuti dai vicini, che li vedevano uscire con la mamma per andare a scuola o all’asilo. Questa mattina, attorno alle 10, il tragico volo dal balcone: i ragazzini sono caduti in un cortile interno, e ora spetterà ai rilievi della polizia scientifica stabilire se si è’ trattato di una traiettoria compatibile con quella di una caduta accidentale.

La madre avrebbe parlato del marito come di un “padre amorevole”. In via Quirino di Marzio, intanto, proseguono i rilievi della polizia scientifica. I corpi dei due ragazzini sono stati portati via. La tragedia è avvenuta attorno alle 10 del mattino. A chiamare i soccorsi sarebbero stati i vicini, che avrebbero visto i due corpi a terra. La dinamica dell’accaduto è ancora da chiarire e le forze dell’ordine hanno raccolto le testimonianze dei residenti. Secondo quanto riferito da un vicino di casa della famiglia, un anno fa sarebbero intervenuti i vigili del fuoco perché i due ragazzini erano stati chiusi in bagno dal padre. Secondo quanto si apprende, la famiglia – padre, madre e quattro figli – non era seguita dai servizi sociali e percepiva un sussidio economico per le famiglie numerose. Al momento gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi e non è stato assunto alcun provvedimento.