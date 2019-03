Bangladesh: incendio divampa in grattacielo a Dacca: le vittime salgono a 17

Almeno 17 persone sono morte in Bangladesh, a causa dell’enorme incendio che ha divorato un edificio di uffici nella capitale Dacca: lo ha riferito ad AFP un responsabile dei vigili del fuoco, Khurshid Alam, precisando che il bilancio potrebbe aggravarsi ulteriormente, dato che numerose persone sono intrappolate all’interno.

Il grattacielo, nel centro della megalopoli, era di 22 piani e non 19 come riferito in un primo momento.

Molti hanno perso la vita saltando giù dall’edificio per sfuggire alle fiamme.

Almeno 65le persone ricoverate in ospedale.