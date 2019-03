Arriva vestito da Batman e offre il proprio aiuto ai poliziotti: loro lo invitano a tornarsene nella batcaverna [GALLERY]

I poliziotti in stato di allerta, schierati dietro alle proprie automobili, con le armi in pugno e puntate contro una villetta. E proprio in quel momento arriva Batman e si offre di dare una mano agli agenti per sconfiggere il crimine. Non è la trama di un film, ma quanto avvenuto in Canada, a Kelowna, nel British Columbia, e le immagini della scena, riprese da un automobilista di passaggio, sono state pubblicate dal Daily Mail. L’uomo pipistrello, in versione perfetta, non è arrivato però a bordo della sua mitica ‘batmobile‘, ma con un furgone pickup, e gli agenti, trovandoselo di fronte, gli hanno gentilmente chiesto di tornarsene nella ‘batcaverna‘. “E’ tutto sotto controllo“, gli avrebbe detto un poliziotto. I poliziotti, si è scoperto poi, erano lì per sedare una violenta lite domestica. Un’operazione ordinaria, dunque. Magari, in futuro, trovandosi in una situazione di maggiore pericolo, potrebbero richiedere l’intervento di Batman proiettando il suo logo nel cielo. Gotham, ormai, non ha più bisogno di lui, ma Kelowna magari sì.