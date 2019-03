Al Bioparco di Roma si impara il mestiere dell’educatore ambientale

La professionalità dell’educatore ambientale è al centro del progetto di alternanza scuola lavoro promosso dal Bioparco di Roma che quest’anno coinvolge gli studenti del Liceo Scientifico Statale Nomentano di Roma.

I parchi, i giardini zoologici, gli acquari e i Musei della scienza sono strutture attive nel campo dell’educazione ambientale che hanno l’opportunità di sensibilizzare un ampio numero di persone, solo al Bioparco di Roma ogni anno transitano 500 mila visitatori. In tale contesto, la figura dell’educatore ambientale, anche conosciuto come comunicatore della scienza o animatore scientifico, è di fondamentale importanza poiché funge da mediatore culturale.

Al Bioparco gli studenti si caleranno nei panni dell’educatore ambientale e, dopo una fase teorica in cui comprenderanno il valore educativo e la mission di una struttura zoologica per la conservazione delle specie in via di estinzione, passeranno ad attività pratiche come l’ideazione, progettazione e simulazione di visite guidate e i laboratori pratici di gruppo.