Blackout in Venezuela, ONG: morti 15 pazienti in dialisi

Quindici persone con insufficienze renali gravi sono decedute in quanto non hanno potuto sottoporsi alla dialisi durante il blackout in Venezuela: lo riportano fonti di una ONG.

“Tra ieri e oggi, ci sono stati 15 decessi per mancanza di dialisi“, ha spiegato Francisco Valencia, direttore del gruppo per i diritti della salute di Codevida. “La situazione delle persone con insufficienza renale è molto difficile, critica, stiamo parlando del 95% delle unità di dialisi, e oggi probabilmente si raggiungerà il 100%, che sono paralizzate a causa dell’interruzione di corrente“.

Secondo Valencia, 10.200 persone dipendenti dalla dialisi a livello nazionale erano a rischio a causa del blackout.

Da giovedì pomeriggio i venezuelani sono stati vittime del peggior blackout nella storia del Paese.