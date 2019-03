Bologna: trova una granata in cantina e la porta all’Esercito

Ha trovato una granata e alcuni proiettili della Seconda Guerra, ha attraversato mezza città per portarli in una caserma dell’Esercito: è accaduto ieri a un artigiano ‘svuotacantine’, che stava liberando per conto di una donna lo scantinato di un appartamento di via Capo di Lucca, in centro a Bologna.

Quando ha capito di avere fra le mani un ordigno, anziché chiamare le forze dell’ordine ha deciso di portare personalmente la bomba e le munizioni alla Caserma dell’Esercito Mameli, in viale Vicini, dove ha sede la Brigata Aeromobile Friuli.

I militari sono stati costretti ad avvertire la Polizia, che ha inviato sul posto gli artificieri in grado di gestire quel tipo di residuati bellici. Granata e proiettili sono stati disinnescati e messi in sicurezza.