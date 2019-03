Brasile: forti piogge a Rio de Janeiro, disagi e allagamenti

A causa delle piogge torrenziali, ieri il Comune di Rio de Janeiro, in Brasile, ha dichiarato lo stato di allerta: si sono registrati innumerevoli allagamenti e disagi durante la domenica di Carnevale.

La tempesta è iniziata mentre migliaia di persone sfilavano sulle strade della zona sud e nord. Nel quartiere Ipanema le persone hanno continuato a festeggiare anche con la strada Avenida Vieira Souto allagata.

La Protezione civile ha attivato sirene di allarme in 54 comunità, con 12 frane registrate e danni a 3 edifici per crolli, con un ferito. Anche l’ospedale di Bonsucesso si è allagato. Lo stato di attenzione è stato diramato soprattutto in considerazione di un previsto ulteriore peggioramento meteo.