Brexit: la petizione per l’annullamento supera la soglia di 6 milioni di firme

Raccolte oltre 6 milioni di firme per la petizione che chiede al governo britannico la revoca dell’articolo 50 del trattato europeo di Lisbona, annullando in tal modo la Brexit: lo ha reso noto il sito web del parlamento britannico, dove è stata presentata la petizione. La raccolta di firme ha superato da tempo ogni record precedente sul sito di Westminster.

Secondo il regolamento, le petizioni oltre le 100mila firme deve essere discusse: di conseguenza, la revoca verrà discussa domani in aula nell’ambito dei voti indicativi previsti domani per cercare di trovare una via d’uscita all’impasse dopo la terza bocciatura in parlamento dell’accordo di divorzio fra il Regno Unito e l’UE.

Centinaia di persone si sono riunite in vari punti del confine fra Irlanda e Irlanda del Nord per protestare contro la Brexit. La manifestazione, riferisce il Guardian, è stata organizzata dal gruppo Border Communities Against Brexit (BCAB) (comunità di confine contro la Brexit).