Minorenne cade dal tetto di una fabbrica sul quale è salito con un amico: si indaga per capire se si tratta di ‘parkour’

Dopo aver scavalcato la recinzione di una ex fabbrica, si sono arrampicati lungo le scale esterne in acciaio e sono arrivati sul tetto in eternit: erano in due e uno di loro ha camminato sul tetto che, a causa delle precarie condizioni strutturali di alcuni pannelli, ha ceduto facendolo precipitare sul pavimento del capannone dopo un volo di circa 6 metri. Protagonisti della vicenda sono due studenti di un istituto professionale locale, di 16 e 17 anni; il ferito è stato portato in elicottero all’Ospedale civile di Udine. Non sono ancora state rese note le sue condizioni né la diagnosi ma non sarebbe in pericolo di vita. Il fatto è accaduto in tarda mattinata a Brugnera (Pordenone) in via Arine, in un capannone industriale dismesso (ex mobilificio). Sul posto, insieme con gli operatori sanitari, sono intervenuti i Carabinieri dell’aliquota Radiomobile di Sacile (Pordenone). Gli accertamenti sono tuttora in corso ma allo stato non risulta che i giovani stessero praticando il parkour, quel gioco di salti e arrampicate su edifici.