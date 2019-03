Cade un ultraleggero: muore ex campione di mountain bike e slittino

L’ex campione di slittino e mountain bike Corrado Herin, valdostano di 52 anni, è morto in un incidente aereo avvenuto a Torgnon, in Valle d’Aosta. Il velivolo, un Piper, e’ precipitato in localita’ Chantorne’, nei pressi delle piste da sci. Assieme ad Herin e’ rimasto coinvolta un’altra persona che ha riportato gravi ferite.

Corrado Herin in carriera aveva vinto due medaglie d’oro ai Mondiali di slittino su pista naturale nel doppio nel 1986 e nel 1992 (oltre a due medaglie di argento nel singolo e nel doppio nel 1990).

All’inizio degli anni ’90 era passato alla mountain bike, specialita’ downhill, vincendo una medaglia di bronzo ai campionati del mondo di Vail nel 1994 ela coppa del mondo del 1997. Dopo essersi ritirato dalle competizioni e’ stato per alcuni anni direttore tecnico della nazionale italiana di downhill e four-cross.