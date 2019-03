In merito al tragico evento che oggi, nella città di La Spezia, ha visto coinvolto un proprio Sottufficiale, la Forza Armata esprime sdegno e sgomento per l’estrema gravità di quanto accaduto le cui cause, per quanto noto, sono da considerarsi di carattere privato.

L’Aeronautica Militare, nel manifestare il proprio cordoglio ai familiari della vittima, si è resa da subito disponibile per ogni forma di collaborazione e supporto nei confronti dell’Autorità Giudiziaria inquirente.