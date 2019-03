Cadono dal balcone: morti due fratellini. I ragazzini morti in via Quirino Di Marzio a Bologna sarebbero due fratelli, appartenenti a una famiglia di origine africana che vive da tempo in Italia. Lo riferiscono più testimoni sul luogo della tragedia nella periferia del capoluogo emiliano.

I due fratellini sarebbero caduti dal balcone all’ottavo piano del palazzo. Secondo quanto si apprende, la Polizia sta sentendo diversi testimoni, tra cui probabilmente anche i genitori dei due, che non è chiaro se fossero o meno in casa quando i due sono caduti.

Sul posto sono arrivati anche il presidente del quartiere Reno Vincenzo Naldi e rappresentanti dei servizi sociali del Comune.