Calabria, biodiversità: un patrimonio che ogni cittadino può difendere con la Citizen Science

Sabato 23 marzo dalle ore 14:30 presso la Villa Comunale di Cinquefrondi si terrà un monitoraggio ambientale per valutare la presenza e la qualità dei servizi offerti al visitatore all’interno del parco urbano. Al monitoraggio sarà presente anche il presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani.

La segnalazione sarà effettuata mediante la compilazione di specifiche schede di monitoraggio, realizzate da Legambiente e reperibili sul sito volontaripernatura

L’evento, realizzato in collaborazione con il Circolo Legambiente di Cittanova, rientra nel progetto “Volontari per Natura” con cui Legambiente è impegnata, in tredici regioni italiane.

Il progetto si pone come obiettivo la diffusione delle Citizen Science, coinvolgendo cittadini nel monitoraggio ambientale e nella salvaguardia del territorio in cinque le aree di intervento:

Aria: analisi dirette sulla qualità dell’aria (outdoor e indoor), segnalazione di zone particolarmente trafficate, proposte relative a modifiche della mobilità;

Acqua: monitoraggio dei rifiuti abbandonati lungo i fiumi e sulle spiagge, analisi microbiologiche per il passaggio della Goletta Verde, segnalazioni su scarichi sospetti;

Biodiversità: aumentare la conoscenza di flora e fauna di pregio regionale ed individuazione delle specie aliene invasive;

Illeciti Ambientali: segnalazioni su smaltimento illecito di rifiuti e maltrattamento animale;

Beni Culturali: promozione dell’accessibilità, fruibilità e tutela del patrimonio culturale.

L’elemento di coinvolgimento prevalente, sarà lo svolgimento di attività pratiche volte all’ottenimento di informazioni utili ad affrontare i vari temi, fornendo compiti di coordinamento e raccolta dati/informazioni ai soggetti attivi che vorranno rendersi protagonisti delle varie attività.

L’approccio principe è appunto quello della “Citizen Science”, ovvero il coinvolgimento della cittadinanza nella raccolta ed elaborazione di dati utili per meglio comprendere lo stato della salute ambientale dei luoghi di maggiore frequentazione, quindi possibili soluzioni per migliorare la qualità della vita e degli ecosistemi.