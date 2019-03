Caldo: gli italiani tornano all’aperto, ecco i 10 passi per creare un orto perfetto

Con l’arrivo del caldo 6 italiani su 10 (62%) sono tornati all’aperto per la cura di verdure, ortaggi, di piante e fiori in vaso o nella terra, in orti, giardini, balconi e terrazzi. E’ quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixe’ in occasione della giornata dedicata all’orto in città nel mercato di Campagna Amica a Roma in via San Teodoro 74 alla presenza del tutor dell’orto per svelare i segreti di quello perfetto, con dimostrazioni pratiche sul campo.

Quest’anno si prevede un vero balzo delle superfici coltivate a orti familiari in Italia che fanno registrare un aumento del 6,3% per raggiungere i 174 milioni di metri quadrati, secondo le elaborazioni Coldiretti su dati Istat. Se in passato erano soprattutto i più anziani a dedicarsi alla coltivazione dell’orto, memori spesso di un tempo vissuto in campagna, adesso – sottolinea la Coldiretti – la passione si sta diffondendo anche tra i più giovani e tra persone completamente a digiuno delle tecniche di coltivazione. Un bisogno di conoscenza che – continua la Coldiretti – è stato colmato con il passaparola e con le pubblicazioni specializzate, ma che ora ha favorito la nascita della nuova figura del tutor dell’orto che la rete degli orti urbani di Campagna Amica mette a disposizione.

“Investire sulla cultura dell’orto significa impegnarsi in una capillare azione di educazione alimentare per sensibilizzare i cittadini nei confronti della stagionalità delle produzioni, del rispetto ambientale e delle reali caratteristiche del cibo che si porta in tavola” ha affermato il Diretto di Campagna Amica Carmelo Troccoli nel sottolineare che “si tratta di un bisogno di conoscenza sempre piu’ sentito nelle città.

Dove fare l’orto

Gli italiani si dedicano al lavoro nell’orto nei giardini e nei terrazzi privati, ma anche nei terreni pubblici o nelle aziende agricole con il comune denominatore che – sostiene la Coldiretti – è la passione per il lavoro all’aria aperta, la voglia di vedere crescere qualche cosa di proprio, il gusto di mangiare od offrire a familiari od amici prodotti freschi, genuini e di stagione, ma anche in alcuni casi di risparmiare senza rinunciare alla qualità.

Il popolo del pollice verde – continua la Coldiretti – non passa all’azione solo su aree pubbliche organizzate, ma si dedica anche al recupero di terre abbandonate lungo le linee ferroviarie, lungo i canali, nelle zone pedonali, ma anche all’interno dei condomini con una vera e propria rinascita fatta di frutta, verdura, ortaggi ma anche di piante, fiori e piante aromatiche, senza dimenticare gli orti nelle scuole dove i bambini imparano dal vivo i cicli delle stagioni e la vita della piante.

Consigli per l’orto

L’investimento per realizzare un orto tradizionale a terra si può stimare – informa la Coldiretti – intorno ai 250 euro per 20 metri quadrati “chiavi in mano” per acquistare terriccio, vasi, concime, attrezzi, reti per delimitare le coltivazioni, sostegni vari, sementi e piantine. Per coltivare su terrazzi e balconi bastano invece poche decine di euro. In ogni caso – sottolinea la Coldiretti – individuare lo spazio giusto e, la stagionalità, conoscere la terra di cui si dispone, scegliere attentamente semi e piantine a seconda del ciclo e garantire la disponibilità di acqua sono alcune delle regole da seguire per ottenere buoni risultati. Una attenzione particolarmente importante quest’anno segnato soprattutto al nord da una preoccupante siccità per effetto della caduta del 50% di acqua in meno durante l’inverno. In queste condizioni per ottimizzare l’utilizzo dell’acqua importante è la conoscenza del terreno e la scelta di varietà più resistenti.

Come funziona il bonus verde

Un aiuto per gli appassionati della zappa viene dal bonus verde che nel 2019 offre la possibilità di richiedere la detrazione fiscale Irpef per la sistemazione di giardini e terrazzi. L’importo del bonus riconosciuto è pari al 36% e sarà possibile detrarre fino ad un massimo di 5.000 euro di spesa, importo relativo ai lavori in ciascun immobile di proprietà ed interessa sia chi vive in abitazioni singole che chi abita in condominio (in questo caso la detrazione viene calcolata in 5.000 euro di spesa per ogni appartamento). Oltre che per la manutenzione di giardini e aree aperte, la detrazione Irpef del Bonus Verde spetta anche per le spese sostenute al fine di realizzare coperture a verde e giardini pensili. E’ fondamentale che i pagamenti per le spese sostenute dal primo gennaio siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, in modo da consentire al committente di poter richiedere la detrazione prevista.

I dieci passi per fare un orto perfetto