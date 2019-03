Il caldo di Marzo spinge in anticipo milioni di italiani nell’orto

Il caldo anomalo di marzo spinge in anticipo milioni di italiani nell’orto per preparare i terreni, seminare o trapiantare verdure e ortaggi e garantirsi cibi genuini durante la bella stagione.

Un interesse che riguarda un numero crescente di persone come dimostra lo studio che sarà divulgato sabato 30 marzo 2019 alle ore 9,30 nel mercato di Campagna Amica a Roma in via San Teodoro 74 dove sarà presente il tutor degli orti in città per svelare i segreti di quello perfetto, con dimostrazioni pratiche sul campo.

Il 2019 è stato segnato da condizioni climatiche anomale (con un mese di marzo straordinariamente caldo e siccitoso) che condizionano le sviluppo delle colture che vanno difese con specifici accorgimenti.

Dall’orto portatile a quello verticale, dall’orto “riciclabile” a quello in terrazzo, verranno mostrate le diverse e curiose opportunità che si offrono a quanti vogliono prendere in mano la zappa in base allo spazio disponibile, della preparazione e al tempo libero di ognuno.