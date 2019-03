Campi Flegrei, Osservatorio Tutela Ambiente e Salute: si è dimesso il commissario

“Nel 2015, con due anni di ritardo ed a seguito di una ferma posizione dell’Osservatorio Tutela Ambiente e Salute, la Giunta Caldoro nominò Commissario dell’Ente Parco Regionale Campi Flegrei, con funzioni di Presidente e di legale rappresentante, l’architetto Gennaro Carotenuto.

L’Osservatorio riconosce all’architetto Carotenuto il merito di aver lavorato anzitutto per una sede dignitosa e per valorizzare le potenzialità del Parco, con concrete proposte e progetti che hanno visto il coinvolgimento delle Associazioni, tra cui quella avviata a febbraio 2017 con l’assessorato all’Agricoltura e Foreste per una migliore valorizzazione della Foresta di Cuma”.

Lo scrive, in una nota, Ciro Di Francia – Presidente Osservatorio Tutela Ambiente e Salute, facendo sapere che l’architetto Carotenuto si e’ dimesso dall’incarico. L’Osservatorio per la Tutela dell’Ambiente e della Salute “esprime viva solidarietà all’architetto Carotenuto ed auspica che il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca intervenga per la revoca delle dimissioni, assicurando le necessarie risorse umane perché l’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei possa contribuire a creare occasioni sviluppo e di occupazione”.