Carnevale di Ivrea, AIDAA: “Cavalli maltrattati, esposto in procura”

“In relazione al Carnevale di Ivrea ed alla tre giorni della battaglia delle arance, dopo aver visionato le immagini dei cavalli costretti a trainare un carro pieno di persone, e che gli stessi animali senza le adeguate protezioni erano stati oggetto di un lancio di arance, ritenendo che tutto ciò rappresenti una violazione della legge sulla tutela degli animali, ed in particolare che si configuri il reato di maltrattamento cosi come previsto dall’articolo 544 del codice penale,” l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente – AIDAA spiega in una nota di avere inviato “in questi giorni un’esposto alla procura presso il Tribunale di Ivrea per chiedere che vengano accertate le responsabilità in merito ai maltrattamenti a cui secondo l’associazione sono stati sottoposti gli animali.”