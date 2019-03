Catania, morto Guglielmo Ponari: l’inventore della ‘penna-pistola’

E’ morto Guglielmo Ponari, 72 anni, nei decenni passati accusato di essere un fornitore di armi per le cosche mafiose e noto alle cronache come l’inventore agli inizi degli anni ’60 della penna-pistola. Il decesso è avvenuto, per cause naturali, la sera del 26 febbraio scorso, nella sua abitazione del rione San Cristoforo.

La notizia, che si è appresa soltanto oggi, è stata confermata da fonti investigative. Ponari era un ‘artigiano’ delle armi in grado anche di realizzare o modificare armi giocattolo e renderle perfettamente funzionanti per poi venderle alla criminalità organizzata.

Erano sue, per esempio, le ‘penne-pistola’ trovate negli anni ’70 in uso all’armeria del clan mafioso catanese a Torino.