Cellule staminali del cordone ombelicale e autismo

Le cellule staminali del cordone ombelicale costituiscono un potente strumento terapeutico per il trattamento di diverse patologie, come neoplasie e disordini di tipo congenito del sistema immunitario1. Sono in corso delle ricerche volte a valutare l’efficacia delle staminali del cordone ombelicale nel trattamento dei disordini dello spettro autistico, una patologia a carico del sistema neuronale.

Il disordine da spettro autistico determina disabilità comunicative, interessi personali ridotti, comportamenti che tendono a ripetersi continuamente.

Sebbene oggi non vi sia una cura per l’autismo, esistono delle terapie volte a migliorare le abilità comunicative e sociali dei pazienti, associando più approcci terapeutici: logoterapia, terapia comportamentale e occupazionale. La terapia medica può essere di aiuto per il trattamento di aspetti legati alla co-morbidità della patologia, o al miglioramento dei sintomi (ansia, aggressività, iperattività)2.

Non si conoscono le cause che determinano l’autismo, anche se sembra accertata la componente genetica nella trasmissione della patologia. Le stime indicano che circa il 50-55% dei casi è determinato da fattori ereditari3. Il resto dei casi sembrerebbe essere legato a cause esterne, come fattori ambientali, capaci di scatenare risposte del sistema infiammatorio e di quello immunitario materni, e condizionare lo sviluppo prenatale e postnatale del bimbo3,4.

Diversi studi hanno ipotizzato l’esistenza di una correlazione fra la tipologia di conformazione della materia bianca nel cervello dei bimbi autistici (particolarmente sviluppata) e la risposta immunitaria (prenatale e postnatale) agli autoanticorpi IgG materni3,4. Ѐ stata confermata l’esistenza di una relazione tra le proteine che inducono la crescita, differenziazione e morte delle cellule, note come citochine, e l’autismo. In presenza di elevati livelli di citochine proinfiammatorie si osservano particolari comportamenti, problemi comunicativi e relazionali. Ad esempio, sia gli individui affetti da autismo che le loro mamme, presentano alti livelli di una particolare citochina chiamata Interluchina 63,4.

È stato dimostrato clinicamente che le cellule staminali del cordone ombelicale possono ridurre l’infiammazione e i difetti della connettività cerebrale, comuni nel cervello degli autistici. Si è riscontrato, in particolare, un aumento della connettività tra l’ippocampo e la parte sinistra del talamo, e la diminuzione dello sviluppo anomalo della materia bianca, oltre che miglioramenti a livello comportamentale, in seguito all’infusione di cellule staminali cordonali autologhe (dello stesso paziente) 2,5,7.

Ad oggi, il ricorso all’utilizzo delle cellule staminali cordonali autologhe in soggetti autistici, si è dimostrato sicuro e a limitato rischio di rigetto6,7. Diversi sono gli studi in corso che prevedono l’infusione di cellule staminali cordonali autologhe per il trattamento dell’autismo, tra cui quello condotto presso la Duke University, negli Stati Uniti.

Le staminali cordonali costituiscono un potente mezzo terapeutico per il trattamento di varie malattie e per questo motivo i futuri genitori dovrebbero essere informati adeguatamente sull’eventualità di conservare o donare le staminali cordonali del proprio bimbo.

