Chiusa la call per partecipare agli ASI Open Days del 27, 28 e 29 marzo 2019

Un programma ricco di attività e attrazioni attende gli studenti che parteciperanno alla prima edizione degli ASI Open Days: tre giorni all’insegna della scienza spaziale e del divertimento, con esperti del settore che guideranno i piccoli visitatori alla scoperta dello spazio.

Gli ASI Open Days rientrano tra le attività di education e di diffusione della cultura spaziale che l’Agenzia Spaziale Italiana rivolge alle scuole primarie e secondarie di primo grado e, dunque, a studenti con età compresa tra gli 8 e i 13 anni a cui si intendono proporre attività interattive, esercitazioni e laboratori capaci di ispirare i giovani visitatori e i loro insegnanti.

Il 2019 ricorre il 50° anniversario dello sbarco sulla Luna: un momento che segna la storia nel rapporto tra l’uomo e l’esplorazione dello Spazio. Nel corso delle giornate saranno ripercorse le tappe e temi di questa incredibile avventura dell’uomo e grande spazio sarà destinato ai laboratori “hands-on” dove gli studenti, divisi in gruppi, impareranno vari concetti sperimentando e utilizzando il metodo scientifico anche con l’aiuto di modelli e di entusiasmanti video.

Nel corso dei laboratori gli studenti conosceranno meglio Marte, il primo pianeta oltre al nostro su cui cammineranno gli esseri umani. I giovani visitatori comprenderanno quali sono le difficoltà connesse all’atterraggio di una sonda sul Pianeta Rosso e impareranno come superarle. Gli studenti avranno anche l’opportunità di costruire un modello funzionante di lander e di cimentarsi in alcune missioni in un ambiente marziano simulato, scoprendo cosa sono e a cosa servono i rover e quali sono le sfide legate alla loro progettazione.

Ogni giorno 80 studenti avranno l’opportunità di partecipare con i loro insegnanti a un programma che incoraggerà il ragionamento scientifico e il lavoro di gruppo. Ogni giornata avrà durata dalle 08.45 alle 14.30 circa: dopo una breve introduzione da parte di un rappresentante ASI, ogni classe parteciperà a una varietà di esercitazioni di un’ora, con un’ora prevista per la pausa pranzo e con la possibilità di consumare acqua e merenda propria durante le brevi pause indicate dagli animatori scientifici che seguiranno i gruppi di studenti insieme con i loro insegnanti.