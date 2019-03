Ciclone Idai, l’atto di generosità che sta commuovendo lo Zimbabwe: a 71 anni percorre 10km a piedi per donare ai sopravvissuti alla tempesta

L’atto altruista e generoso di una donna di 71 anni ha catturato l’attenzione dell’uomo più ricco dello Zimbabwe, che ha definito il viaggio di diversi chilometri della donna che trasportava indumenti e oggetti domestici per i sopravvissuti al ciclone Idai “uno degli atti di compassione più straordinari che io abbia mai visto”. Plaxedes Dilon è stata elogiata nello Zimbabwe dopo aver trasportato a piedi il suo contributo per le vittime del ciclone fino alla Highlands Presbyterian Church di Harare, in Zimbabwe, dove i volontari stanno coordinando gli sforzi per le migliaia di persone sfollate dopo il passaggio del ciclone Idai a metà marzo.

La chiesa ha postato una foto di Dilon con un sacco sulla testa, facendo notare che non poteva permettersi un viaggio su qualche mezzo di trasporto dalla sua residenza a quasi 10km di distanza. Dilon ha consegnato alcuni dei vestiti che vendeva per lavoro dopo aver sentito la notizia del disastro alla radio, secondo i media locali. “Ho immediatamente confezionato i vestiti e le giacche che avevo comprato in precedenza per rivenderli e ho trasportato il mio sacco la mattina seguente”, ha dichiarato.

Ora il miliardario dello Zimbabwe Strive Masiyiwa ha promesso di costruire una casa per Dilon, ovunque lei voglia nel Paese, e anche 1.000 dollari al mese per la vita. “Quello che ha fatto è uno degli atti di compassione più straordinari che io abbia mai visto. Quando questo sarà finito, la troverò e la inviterò a venire a trovarmi, se possibile. Poi trascorrerò del tempo a pregare con lei! Poi le costruirò una casa ovunque voglia nello Zimbabwe! Avrà energia solare e acqua corrente! Poi le darò un assegno mensile di 1.000 dollari per la vita!”, ha scritto in un post su Facebook. Masiyiwa, la cui azienda sta guidando gli aiuti umanitari locali e internazionali per migliaia di persone nello Zimbabwe orientale e meridionale, ha dichiarato che il suo atto di generosità lo ha commosso, esprimendo la sua ammirazione per lei e per quanti agiscono allo stesso modo.

C’è stato un grande arrivo di soccorsi e sostegno da parte dei Paesi e delle organizzazione umanitarie di tutto il mondo per le vittime del ciclone Idai in Zimbabwe, Malawi e Mozambico, dove si stima che siano oltre 750 le persone uccise dalla violenza del ciclone. La tempesta di categoria 2 ha toccato terra dopo la mezzanotte del 15 marzo a Beira, città portuale del Mozambico, sommergendo i villaggi vicini mentre si faceva strada nell’entroterra verso Zimbabwe e Malawi. A Beira, distrutta al 90%, le persone si sono arrampicate sui tetti per sfuggire alla furia dell’acqua e in attesa di essere salvati, secondo quanto riportato dalle agenzie umanitarie. Tra i racconti shock di quanti sono riusciti a sopravvivere alla catastrofe, un testimone ha descritto di aver visto oltre 300 corpi affiorati dall’acqua lungo una strada fuori Beira.