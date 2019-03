Ciclone Idai: 1,7 milioni di persone colpite, quasi la metà sono bambini

Un milione e 700mila persone subiscono le conseguenze del ciclone Idai e quasi la metà sono bambini: lo ha riferito l’Unicef, che sta ampliando la sua risposta per aiutare i bambini e le famiglie colpite in Mozambico, Malawi e Zimbabwe.

Il rappresentante dell’Unicef in Mozambico Marco Luigi Corsi si è recato nelle aree colpite e ha raccontato che le piogge sono state così intense in alcune aree che le persone non hanno potuto nemmeno trovare rifugio sicuro, e sono state costrette a salire sui tetti o sugli alberi e rimanervi per ore.

C’è bisogno urgente di cibo, acqua sicura e rifugi. Migliaia di persone si stanno riunendo in campi improvvisati. Mancano aiuti di base come cibo, acqua e strutture igienico sanitarie. Le inondazioni hanno interrotto il percorso scolastico di migliaia di bambini. Gli operatori Unicef sul campo hanno riferito che molte famiglie sono rifugiate in scuole, chiese e edifici pubblici.